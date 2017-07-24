Der Spiegel dergisi Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Opel gibi dev üreticilerin rekabeti engellemek için 20 yıldır birlikte hareket ettiğini iddia etti.

Almanya'da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisi Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, Opel gibi dev üreticilerin rekabeti engellemek için 20 yıldır birlikte hareket ettiğini iddia etti. Avrupa birliği konudan haberdar olduğunu belirterek araştırıldığını ancak yorum yapmanın erken olacağını söylemekle yetindi.

1990'DAN BU YANA DEV BİR KARTELE DÖNÜŞTÜ

Almanya'nın en büyük sanayi endüstrilerinden olan otomativ sektörü yine zan altında. Ülkenin saygın yayıncılarından Der Spiegel'in haberine göre Almanya'nın önde gelen otomobil üreticileri 1990'lardan bu yana dev bir kartele dönüştürüldü.

Derginin internet sitesindeki haberde, 2015 emisyon skandalının etkileriyle hâlen boğuşmakta olan Volkswagen'in rekabeti engelleyici olası faaliyetleri Alman antitröst yetkilileri nezdinde kabul ettiği iddia edildi.

Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche'un onlarca yöneticisinin yıllardır 60 gizli sektörel çalışma grubuna katılım gösterdiği belirtilen haberde amaç araç ve motor geliştirmeyle ilgili her konuda rekabeti engellemek. Yaklaşık yirmi yıl boyunca fiyat belirleme, tedarik ve teknik detaylarda yasadışı bilgi alışverişinde bulunup rakiplere karşı aynı pozisyonu almak.

AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Avrupa Birliği cephesindeki antitröst yetkilileri ise haberin ardından hemen bir açıklamada yaptı. Açıklamada şöyle dendi:

Avrupa Komisyonu ve Bundeskartellamt (Almanya Rekabet Kurumu) konuyla ilgili bilgi almıştır ve şu an Komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Bu aşamada daha fazla yorum yapmak için erken olur.

Şayet Avrupa Birliği yetkilileri otomobil üreticilerinin rekabet yasasını çiğnediğine dair bulgulara ulaşırsa, tıpkı 2.42 milyar euro fatura ödemeye mahkûm edilen son Google örneğinde olduğu gibi dev firmalara milyarlarca euro ceza kesebilir. Alman üreticilere kesilecek yüklü bir cezanın etkileri ise firmaların ötesinde bir etkiye sahip olacağı su götürmez.

ALMANYA SANAYİSİNİN BEŞTE BİRİNİ OTOMOBİL OLUŞTURUYOR

Alman otomobil endüstrisi ülkenin toplam sanayi gelirinin yüzde 20'sini üretirken, sadece Almanya'da 800 bin personel istihdam ediyor. Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi gibi markalar sadece Almanya'nın değil Avrupa ekonomisinin de önemli markaları arasında.

Dünyada üretilen her 5 otomobilden biri "Alman Malı" etiketini taşıyor ve dünya tüketiminde 1. sırada duruyor. alman otomotiv endüstrisi, Türkiye'de de fazlasıyla aşina olunan üstün Alman teknolojisi ve mühendisliği imajında yadsınamaz bir yere sahip.

Der Spiegel'in ciddi iddiasından sonra Volkswagen ve Mercedes'ten ses çıkmazken sadece BMW cephesinden açıklama geldi. BMW, dün yaptığı duyuruda dizel emisyon sistemlerinin piyasadaki diğer araçlardan oldukça farklı olduğunu ve hiçbir modelin emisyon testlerinden geçmesi için manipüle edilmediğini belirtti.

DİZEL FORUMU BEKLENİYOR

BMW, en az 350 bin dizel aracın yazılım güncellemesi için bedava ve gönüllü olarak sağlandığını belirterek, "En iyi egzoz bakım sistemini sunduklarını ve emisyonda iyileşme sağlandığını" vurguladı.

Münih merkezli üreticinin Almanya şehirlerinde hava kalitesini geliştirmek için bir sosyal sorumluluk projesi olduğu biliniyor ancak Fransa, Hollanda gibi ülkelerdeki kapsamlı yasak uygulamalarına da mesafeliler.Öte yandan, tüm Alman üreticilerinin hükümetin 2 Ağustos'ta düzenleyeceği Ulusal Dizel Forumu'na katılması ve açıklama yapması bekleniyor.

3 milyonu Mercedes, 850 bini Audi olmak üzere geçen hafta 4 milyona yakın otomatik emisyon iyileştirmesi için servis güncellemesi yapılmak üzere geri çağırılmıştı.

Kaynak: haberinburada