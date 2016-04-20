

Gaziantep'teki Suriyeli mültecileri haber yapmak için gelen ve Atatürk Havalimanında Türkiye'ye giriş yasağı olduğu için ülkeye alınmayan, Alman gazeteci Volker Schwenck Atatürk Havalimanı'ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi.







Suriyeli mültecilerle ilgili haber yapmak üzere ARD televizyonu Kahire bürosundan İstanbul'a gelen Volker Schwenck, Atatürk Havalimanı'na indi. Pasaporttan geçişi sırasında ülkeye giriş yasağı bulunduğu öğrenilen Schwenck, kontrol noktasında gözaltına alındı. Alman gazeteci gözaltına alınmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda bulunan sorunlu yolcu odasına götürüldü.







Sosyal medya twitter hesabından 'kabul edilemez yolcu bilgilendirme formunu' paylaşan Schwenck, "Son durak İstanbul. Türkiye'ye girişim engelleniyor. İsmimle ilgili bir kayıt olduğu söylendi. Gazeteciyim. Bir sorun mu var?" notunu ekledi. İşlemlerin ardından Volker Schwenck Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla saat 18.35'de Kahire'ye gönderildi.



Alman gazeteci Volker Schwenck Atatürk Havalimanında kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere ,"konuşmak istemiyorum" dedi.







MERKEL: ENDİŞELİYİZ







Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin ülkeye girişine izin vermediği Alman gazeteci hakkında konuştu. Merkel, Schwenck'in İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geri gönderilmesini biraz endişeyle takip ettiklerini söyledi.







Alman Dışişleri Bakanlığı'nın gerekli tüm kurumlarla temas içerisinde olduğunu kaydeden Merkel, Alman gazetecinin Türkiye'de yeniden çalışabilmesi için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Merkel, "Hükümet olarak tabi ki biraz endişeyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.







Başbakan Yardımcısı ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel de Alman gazetecinin Türkiye'ye sokulmamasını eleştirdi. Fas ziyareti sırasında konu hakkında konuşan Gabriel, durumu "Sorunlu bir olayın ötesinde" diye nitelendirmiş ve "Umarım Türk hükümeti bu hatayı hızlıca düzeltir ve sınırdışı etmez" ifadelerini kullanmıştı.







Alman devlet televizyonu ARD muhabiri Volker Schwenck, Suriyeli sığınmacılarla ilgili haber yapmak üzere bugün geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti.