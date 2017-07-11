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Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı

ALMAN MEDYASINDA EZBER BOZAN BELGESEL: GÜLEN CEMAATİ DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Alman birinci kanalı ARD'nin‚ 15 Temmuz için çektiği belgeselde Gülen Cemaati'nin 'devleti ele geçirmeye çalıştığı' vurgulanıyor.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı(10/10)6

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Alman birinci kanalı ARD'de‚ "Tankların Harekete Geçtiği Gece, Erdoğan ve Başarısız Darbe Girişimi" başlığıyla bir belgesel yayımlandı.

Belgeselde, Gülen Cemaati'yle ilgili olarak uzmanların, siyasetçilerin görüşlerine yer verildi.Odatv'den Süheyla Kaplan'ın haberine göre, ARD'nin internet sitesinde belgesele ilişkin şu ifadeler yer aldı; "15 Temmuz 2016 Türkiye tarihi için bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. 15 Temmuz'da orduda küçük bir grup darbe girişiminde bulundu. Öyle bir darbe girişimi ki, çok kısa süre içinde sona erdi. Ancak sonucu vahim. Şu ana kadar en az 50 bin kişi tutuklandı. Bunlar arasında yüzlerce asker var. Bununla da kalmayıp çok sayıda akademisyen, gazeteci, muhalefet partisinin politikacıları tutuklandı. Birçok asker Almanya'ya kaçtı ve Almanya'dan iltica talebinde bulundu"

"15 TEMMUZDAN GERİYE…"

ARD'de 15 Temmuz belgeselini hazırlayan Oliver Mayer-Rüth, Ahmet Şenyurt ve Cemal Taşdan Türkiye'de konuyla ilgili uzmanların, siyasetçilerin görüşüne yer veriyor. Belgeselde Cemaat'in eğitim kurumundan ziyade, aslında devleti ele geçirmek ve sızmak amacında olduğu uzmanlara sorgulatılıyor. Yapımda AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Mithat Sancar, İstanbul'da İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye araştırmacısı Emma Sinclair-Webb, emekli amiral Türker Ertürk, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın görüşlerine yer veriliyor.

"GÜLEN CEMAATİ" DETAYI

Belgeselde Gülen Cemaati'nin CIA ile bağlantısı olduğu bilgisinin Türk medyasında yer aldığı belirtilirken, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'un "Gülen cemaati aslında okullar açmakla, yurtlar inşa etmekle akıllı bir şey yaptı. Amaçları devletin içine sızmaktı. Ancak onların bir de iç maskesi vardı. Kemalist rejimi yıkmaktı" sözlerine yer verildi. Belgeselde Gülen okullarının yapılanması ve örgütlenmesi de mercek altına alınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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