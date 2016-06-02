

Hristiyan Birlik Partileri, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in birlikte hazırladığı karar tasarısı, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladı.







1915 olaylarıyla ilgili tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada 1 çekimser, 1 hayır oyu çıktı. Alman Federal Meclisi'ndeki 1915 olaylarıyla ilgili tasarının görüşmeleri yaklaşık 1 saat sürdü.







"OKUL KİTAPLARINA GİRECEK"







"Soykırım" iddialarının okul müfredatına dahil edilmesi, tarih derslerinde okutulması isteniyor.







ALMAN İMPARATORLUĞU DA SORUMLU TUTULUYOR







Metinde yaşananlardan dönemin Alman İmparatorluğu da sorumlu tutuluyor. Metinde Alman hükümetine Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için çaba göstermesi çağrısı da yer alıyor.







İktidardaki Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile muhalefetteki Yeşiller'in "1915-1916 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara uygulanan soykırımın hatırlanması ve anılması" başlıklı karar tasarısının görüşmelerine Türkiye saatiyle 12:20'da başladı.







Taslak metnin başlığının yanında iki ayrı yerde de "soykırım" kelimesine yer verilildi.



Almanya Başbakanı Angele Merkel'in Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile iktidar ortağı SPD meclis gruplarından yapılan açıklamada, oylamada milletvekillerinden önemli bir fire beklenmediği belirtilmişti.