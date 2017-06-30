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Alman Meclisi Eşcinsel Evliliklere Onay Verdi
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alman meclisi eşcinsel evliliklere onay verdi

ALMAN MECLİSİ EŞCİNSEL EVLİLİKLERE ONAY VERDİ

Almanya'da eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerini öngören yasal düzenleme bugün mecliste oylama yapıldı. Muhafazakâr kanadın karşı çıktığı uygulamanın parlamentoda kabul edildi.

Tarih : 30 Haziran 2017, 11:41
Puan Ver : Alman Meclisi Eşcinsel Evliliklere Onay Verdi(5/10)3


Alman Federal Meclisi bugün eşcinsel çiftlerin resmi nikâhla evlenmelerini mümkün kılan önergeyi oyladı. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yıllardır bloke ettiği tasarı, Başbakanı Angela Merkel'in olası bir oylamada grup kararı almayacaklarını ve milletvekillerinin vicdanlarına göre karar vereceklerini açıklamasının ardından meclis gündemine alınmıştı.



 



kaynak:cnntürk








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