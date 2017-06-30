

Alman Federal Meclisi bugün eşcinsel çiftlerin resmi nikâhla evlenmelerini mümkün kılan önergeyi oyladı. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yıllardır bloke ettiği tasarı, Başbakanı Angela Merkel'in olası bir oylamada grup kararı almayacaklarını ve milletvekillerinin vicdanlarına göre karar vereceklerini açıklamasının ardından meclis gündemine alınmıştı.







kaynak:cnntürk