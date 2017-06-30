ALMAN MECLİSİ EŞCİNSEL EVLİLİKLERE ONAY VERDİ
Almanya'da eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerini öngören yasal düzenleme bugün mecliste oylama yapıldı. Muhafazakâr kanadın karşı çıktığı uygulamanın parlamentoda kabul edildi.
Alman Federal Meclisi bugün eşcinsel çiftlerin resmi nikâhla evlenmelerini mümkün kılan önergeyi oyladı. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yıllardır bloke ettiği tasarı, Başbakanı Angela Merkel'in olası bir oylamada grup kararı almayacaklarını ve milletvekillerinin vicdanlarına göre karar vereceklerini açıklamasının ardından meclis gündemine alınmıştı.
kaynak:cnntürk
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