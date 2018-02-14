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Alman Meclisi Afrin kararını verdi! Tank satışları devam edecek

ALMAN MECLİSİ AFRİN KARARINI VERDİ! TANK SATIŞLARI DEVAM EDECEK

Alman Meclisinin hazırladığı iki ayrı bilirkişi raporunda, Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Almanya'nın Türkiye'ye tank ihracatı ile ilgili şu an itibariyle hukuki bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Alman Meclisi Afrin Kararını Verdi! Tank Satışları Devam Edecek(7/10)3

Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından Türkiye'yle yapılan silah ticaretinin hukuka uygunluğu ve Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği askeri operasyonu değerlendirmeye alan iki farklı bilirkişi raporu hazırlandı.

TANK İHRACATINA DEVAM EDİLECEK

DW Türkçe'nin haberine göre, Sol Parti kalkınma politikaları sözcüsü Helin Evrim Sommer'in başvurusu üzerine hazırlanan ve Salı günü kamuoyuna yansıyan raporların ilkinde, Türkiye'ye yapılan tank ihracatının şu anki veriler ışığında uluslararası hukuku ihlal etmediği belirtildi.

Türkiye'ye silah ihracatının AB hukukuna uygunluğunu değerlendirmeye alan raporda, söz konusu ticari işlemlerin hayata geçtiği tarih olan 2005 yılında AB'nin silah ticaretiyle ilgili herhangi bir ortak tutumu olmadığı vurgulandı. Belgede, bu nedenle AB hukukunun "bir değerlendirme standardı teşkil edemeyeceği" belirtildi.

ALMAN MECLİSİ, AFRİN OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın uluslararası hukuka uygunluğunun ele alındığı diğer raporda ise, bu konudaki tartışmanın "şimdiye kadar açığa kavuşturulmadığı" kaydedildi. Belgede Türkiye'nin askeri operasyonuna ilişkin "çok sayıda pratik ve hukuki sorunun cevapsız olduğu" ve bu nedenle "olaylarla ilgili güvenilir bir değerlendirmenin" söz konusu olmadığı belirtildi. Alman hükümeti şu ana kadar, Türkiye'nin düzenlediği harekatı uluslararası hukuka uygunluk noktasında nasıl gördüğüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

"GELECEKTEKİ SATIŞLAR ETKİLENEBİLİR"

Her iki bilirkişi raporunun da hazırlanmasına öncülük eden Sol Partili Helin Evrim Sommer, raporlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Alman hükümetinin Türkiye'yle yapılacak silah ticaretinden ötürü en azından gelecekte sorumlu tutulabileceğini" söyledi.

Türkiye'nin Afrin operasyonunda meşru müdafaa hakkını kullanıp kullanmadığıyla ilgili farklı görüşler olduğunu belirten Sommer, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.

AFRİN'DE KULLANILAN TANKLAR TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği " Zeytin Dalı Harekatı"nda Almanya'dan satın aldığı tankları kullanıyor olması, Almanya'da tartışmalara neden olmuş durumda.

Salı günü Tagesschau'da yer alan haberde de, Türk ve Alman dışişleri bakanlarının 6 Ocak'taki görüşmesinden üç gün sonra Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall ile Türk BMC şirketi arasında "Leopard 2" tanklarının modernizasyonu konusunda anlaşma imzalandığı iddia edilmişti. Taraflardan iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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