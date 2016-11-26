ALMAN MAHKEMESİNDEN SKANDAL 'PKK' KARARI
Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütü PKK konusunda skandal bir karara imza attı.
Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütü PKK konusunda skandal bir karara imza attı. Mahkeme mahkumu bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı. Eyalet Mahkemesi'nin kararında 2013 yılından beri özellikle Kobani'de PKK'nın DEAŞ'e karşı verdiği "mücadeleye" vurgu yapıldı.
kaynak:milliyet
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