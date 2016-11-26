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alman mahkemesinden skandal 'pkk' kararı

ALMAN MAHKEMESİNDEN SKANDAL 'PKK' KARARI

Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütü PKK konusunda skandal bir karara imza attı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 14:18
Puan Ver : Alman Mahkemesinden Skandal 'pkk' Kararı(8/10)10


Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütü PKK konusunda skandal bir karara imza attı. Mahkeme mahkumu bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı. Eyalet Mahkemesi'nin kararında 2013 yılından beri özellikle Kobani'de PKK'nın DEAŞ'e karşı verdiği "mücadeleye" vurgu yapıldı.



 



kaynak:milliyet








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