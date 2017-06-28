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Alman Konsolosluğu Önünde Şüpheli Paket
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alman konsolosluğu önünde şüpheli paket

ALMAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET

Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Alman Konsolosluğu binansı dışındaki şüpheli paket nedeniyle olay yerine polis geldi ve bina çevresinde önlem aldı. Uzman ekip paketi inceliyor.

Tarih : 28 Haziran 2017, 14:25
Puan Ver : Alman Konsolosluğu Önünde Şüpheli Paket(9/10)7


Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Alman Konsolosluğu binansı dışındaki şüpheli paket nedeniyle olay yerine polis geldi ve bina çevresinde önlem aldı. Uzman ekip paketi inceliyor.








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