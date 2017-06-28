ALMAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET
Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Alman Konsolosluğu binansı dışındaki şüpheli paket nedeniyle olay yerine polis geldi ve bina çevresinde önlem aldı. Uzman ekip paketi inceliyor.
Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan Alman Konsolosluğu binansı dışındaki şüpheli paket nedeniyle olay yerine polis geldi ve bina çevresinde önlem aldı. Uzman ekip paketi inceliyor.
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