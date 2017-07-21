Alman haber kanalı n-tv, Galatasaray'da oynayan Lukas Podolski'nin de yer aldığı ve Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamı, seyircilerden gelen tepkiler üzerine durdurdu.

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde iyice gerilen ilişkiler üzerine Alman televizyonlarında Türkiye'ye yatırım çağrısı yapılan reklamlar durduruldu. Alman haber kanalı n-tv, kısa süre öncesine kadar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lukas Podolski'nin de yer aldığı ve Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamın, seyircilerden gelen tepkiler üzerine durdurulduğunu açıkladı.

"FİLMİN YAYINLANMASININ ANLAMI KALMADI"

Kararın alınmasında son iki günde yaşanan politika değişikliğinin ve kanalın satış ekibinin kampanya filminin yayınlanmasının anlamının kalmadığını yönündeki görüşünün etkili olduğu belirtildi.

BİR DİĞER KANAL DAHA REKLAMI DURDURDU

Diepresse.com sitesi ise, bir diğer haber kanalı n-24'ün de söz konusu reklam spotunun yayınlanmasını durdurduğunu yazdı.

PODOLSKİ'NİN YER ALDIĞI REKLAM HAZİRAN AYINDAN BERİ YAYINDAYDI

Futbolcu Luks Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin Türkiye'ye yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundukları reklam filmi, Alman kanallarında haziran ayı ortalarından itibaren yayınlanıyordu.

Kaynak: haberinburada