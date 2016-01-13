ALMAN İÇİŞLERİ BAKANI İSTANBUL'DA
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Sultanahmet'teki terör saldırısının ardından bugün Berlin'den İstanbul'a geldi.
Özel bir uçakla saat 10.20'de İstanbul'a gelen Alman İçişleri Bakanı Maiziere'yı Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda Atatürk Havalimanı'ndan sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş karşıladı. Konuk Bakan daha sonra beraberindeki heyetle birlikte saldırı sonucu yaralanan Alman turistleri yattığı hastanelerde ziyaret için havalimanından ayrıldı.
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