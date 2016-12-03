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alman hükümetinde mit endişesi

ALMAN HÜKÜMETİNDE MİT ENDİŞESİ

Alman basını, Alman hükümetinin Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetleri konusunda endişeli olduğunu iddia etti. Federal Meclis'teki Sol Parti ise MİT ile işbirliğinin sona erdirilmesini istiyor.

Tarih : 03 Aralık 2016, 14:30
Puan Ver : Alman Hükümetinde Mit Endişesi(6/10)8


Batı Alman Radyoları (WDR) ile Kuzey Alman Radyoları'nın (NDR) haberine göre, Alman hükümeti Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Almanya'daki faaliyetleri konusunda muhalefetin endişelerini paylaşıyor.



Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) tagesschau.de adlı haber portalında yayınlanan haberde, MİT'in Almanya'daki faaliyetlerinin muhalefetin yanı sıra federal hükümeti de endişelendirdiği ifade ediliyor.



İç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ait bir belgeye dayandırılan habere göre, teşkilat MİT'in Almanya'da yanlış bilgi yayarak kamuoyunu manipüle etmesinden endişe ediyor. Bu nedenle, MİT'in istihbarat faaliyetlerinin soruşturulması talep ediliyor.



Deutche Welle Türkçe'nin aktardığı haberde, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı tercümanlar vasıtasıyla Alman makamlarının bilgilerine ulaşmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu nedenle Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (Verfassungsschutz) bu konuyla ilgili özel bir birim oluşturduğu belirtiliyor.



 



kaynak:sözcü






Etiketler: Alman  Hükümetinde  Mit  Endişesi    haber

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