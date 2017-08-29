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ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT: SONUÇLARI OLACAK


Alman Hükümet Sözcüsünden Türkiye'ye Küstah Tehdit: Sonuçları Olacak
Tarih : 29 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Alman Hükümet Sözcüsünden Türkiye'ye Küstah Tehdit: Sonuçları Olacak(9/10)5

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

KENDİ BAKANLARININ BİLE ANLAŞAMADIĞINI İNKAR ETTİ

Seibert, Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki farklı bakanlıklar arasında görüş ayrılığı bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seibert, "Türk hükümetinin siyaseti ve örneğin Alman vatandaşlarına yönelik tutum karşısında, Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz" dedi.

"EKONOMİK İLİŞKİLER AÇISINDAN SONUÇLARI OLACAK"

Seibert, bu durumun ekonomik işbirliğine etkileri olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını belirtti. Bu nedenle de Alman projeleri ve verilen devlet desteğinin incelendiğini kaydeden Seibert, bunlar arasında Hermes kredi garantisine ilişkin ön koşulların da bulunduğunu dile getirdi. Hermes kredi garantisi, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara veriliyor. Ancak Seibert, bu konuya ilişkin olarak ilgili bakanlıklar arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

GABRİEL MALİ YARDIMLARLA TEHDİT ETMİŞTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 20 Temmuz'da Türkiye'ye yönelik siyasetin değiştirileceği mesajını veren bir açıklama yapmıştı. Gabriel, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirileceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra, Alman vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının sertleştirileceğini de açıklayan Gabriel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mali yardımlarının gözden geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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