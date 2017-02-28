

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, ülkedeki havaalanlarını kullanan yolcu sayısı 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 3,4 arttı.







Geçen yıl 111,9 milyon yolcu, ülkedeki havaalanlarından varış noktalarına hareket ederken, bu yeni rekor seviye olarak kaydedildi.







Uluslararası hava trafiğinde taşınan yolcu sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,6 artarak 88,2 milyon olurken, iç hatlarda seyahat eden yolcu sayısı ise yüzde 2,8'lik artışla 23,7 milyon olarak belirlendi.