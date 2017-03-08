ALMAN GAZETESİ: TÜRKLERİN ARTIK UMURUNDA DEĞİL
Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik Alman medyasında çeşitli tartışmalara da kapı araladı. Die Welt gazetesi, Türklerin artık Almanları önemsemediğini yazdı.
"TÜRKLERİN ARTIK UMURUNDA DEĞİL"
Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri iki ülkenin de vatandaşı olan bir kişinin gözüyle aktaran gazete, 'Daha önce Türk, Almanya'yı sever ve karşılık bulmadığı için her zaman üzülürdü. Fakat şimdi Almanların kendisini sevip sevmedikleri artık Türk'ün umurunda değil. Önümüzdeki 30 yıl için iki ülke arasındaki ilişkiler ile ilgili çok karamsarız.' ifadelerini paylaştı.
kaynak:ahaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar