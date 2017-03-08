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alman gazetesi: türklerin artık umurunda değil

ALMAN GAZETESİ: TÜRKLERİN ARTIK UMURUNDA DEĞİL

Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik Alman medyasında çeşitli tartışmalara da kapı araladı. Die Welt gazetesi, Türklerin artık Almanları önemsemediğini yazdı.

Tarih : 08 Mart 2017, 11:28
Puan Ver : Alman Gazetesi: Türklerin Artık Umurunda Değil(10/10)11


"TÜRKLERİN ARTIK UMURUNDA DEĞİL"



Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri iki ülkenin de vatandaşı olan bir kişinin gözüyle aktaran gazete, 'Daha önce Türk, Almanya'yı sever ve karşılık bulmadığı için her zaman üzülürdü. Fakat şimdi Almanların kendisini sevip sevmedikleri artık Türk'ün umurunda değil. Önümüzdeki 30 yıl için iki ülke arasındaki ilişkiler ile ilgili çok karamsarız.' ifadelerini paylaştı.



 



kaynak:ahaber








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