Siyasi gündemin aksine Alman şirketlerin Türkiye ilgisi tam gaz devam ediyor. Yakın zaman önce Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) rüzgâr ihalesini Türkerler-Kalyon ortaklığı ile kazanan Siemens ve İspanyol ortağı Gamesa, Türkiye'nin uzun vadeli projeleri için de hazırlık içinde. YEKA'daki 2023 ve 2071 hedeflerine inandıklarını söyleyen Siemens Gamesa Renewable CEO'su Hakan Yıldırım, bu alanda atılacak olan adımların içinde olacaklarını ifade etti. Yıldırım, "YEKA'larda olmaya elbette devam edeceğiz. Siemens 160 senedir Türkiye'de faaliyet gösteriyor. YEKA'yı kazanmış bir şirket olarak önümüzdeki 15 sene boyunca da ilgili bakanlığa karşı yükümlülüğümüz var. Türkiye'de uzun vadeli projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

ÖZEL TEKNOLOJİ

Öte yandan rekor bir fiyatla tamamlanan YEKA rüzgâr ihalesinde Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumuna büyük bir fiyat avantajı sağlayan ve rakiplerden sır gibi saklanan yüksek teknolojinin ayrıntıları öğrenildi. Aralarında çok sayıda küresel devin yer aldığı gruplara ihalede pes ettiren teknoloji Endüstri 4.0 formülleri taşıyor.

Sabah'ın haberine göre, proje kapsamında 'Direct-drive' teknolojisi ile dünyanın en uzun tek parça fiberglas kanat üretimi gerçekleştirilecek. Kanat ve kuleler özel malzeme ve formüllerle hafifletilip güçlendirilecek. Daha geniş kanat çapları, çok daha yüksek kuleler verimliliği artıracak. Proje kapsamında uzun ve geniş kanatlı rüzgâr gülleri Türkiye'de kullanılacak.

UZUN SOLUKLU AR-GE

İhaleye özel uzun soluklu bir Ar-Ge çalışmasının söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, "Siemens Gamesa'nın yeni nesil teknolojileri bu sahalardaki kapasite faktörlerinin maksimize edilebilmesini sağladı. Bununla birlikte elbette konsorsiyum üyeleri arasındaki uyum ve işbirliği, YEKA projesine karşı geliştirilen stratejik bakış açısı ve elbette benzer bakış açısına sahip konsorsiyumlar arasında yaşanan kıyasıya yarış bu fiyatı oluşturan önemli faktörler arasında yer alıyor" dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİYİ İLK KEZ ANLATTI

"İhaledeki rekor fiyatın oluşmasında Siemens Gamesa'nın yüksek enerji üreten teknolojilerinin elbette önemli bir katkısı var" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Elimizde çok geniş bir alanda yapılmış olan rüzgâr ölçümleri ve bunları analiz edebilecek çok kuvvet mevcut. Bu ölçümlerin analiz edilmesi ile birlikte yüksek verimli sahaları doğru teknoloji ile buluşturacağız. Daha geniş kanat çapları, daha verimli enerji dönüşümü ve daha yüksek kuleler kurma teknolojisine geçiyoruz. Tek amaç esen rüzgârdan daha fazla enerji üretebilmek. Dünya çapında 75 GW'lık kurulu kapasiteye sahibiz."

Kaynak: haberinburada