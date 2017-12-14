Alman ekibi Stuttgart, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un transferi için 10 milyon euroluk teklifte bulunacak. Siyah-beyazlılar, daha önce 20 milyon euroyu kabul etmemişti.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, ara transfer dönemi yaklaşırken forvet arayışı içinde olan Avrupa kulüplerinin gündeminde olmaya devam ediyor. Cenk Tosun için Crystal Palace 20 milyon euro, Tottenham ise 10 milyon euro ve genç santrforu Mitroviç'i önermiş, Beşiktaş bu teklifleri kabul etmemişti.

OLYMPIQUE LYON'DAN CENK TOSUN RAPORU

Amerika'nın ünlü spor kanalı ESPN'in resmi internet sitesinde yer alan habere göre Olympique Lyon'un scout ekibinin 3 futbolcu için hazırladığı transfer raporunda Cenk Tosun'un ismi de geçmekte. O. Lyon'un scout ekibinin raporunda kendi takımlarından alt yapı futbolcusu Houssem Aouar, Ajax'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek listedeki diğer isimler. Cenk Tosun için alınan notlarda ise güçlü ve dikine kaleye gidiyor notları yer almakta.

KİCKER: STUTTGART'TAN CENK TOSUN'A 10 MİLYON EURO

Almanların ünlü spor dergisi Kicker da bugün Cenk Tosun için Stuttgart'ın, Beşiktaş'a 10 milyon Euro gibi bir teklife hazırlandığı ancak bu transferin zor olduğunu yazdı.

Kaynak: haberinburada