ALMAN EKİBİ LEİPZİG, ROBERTO MANCİNİ'NİN EKİBİ ZENİT'İ ELEDİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Zenit ile Leipzig 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Alman ekibi Leipzig tur atlayan taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Red Bull Leipzig, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği Zenit ile Rusya'da karşılaştı. 90 dakika sonunda 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve Leipzig, adını çeyrek finale yazdırdı.
LEIPZIG TARİHİNDE İLK KEZ AVRUPA ARENASINDA
Tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösteren Alman temsilcisi, 22. dakikada Augistin'in golüyle öne geçerken Zenit, 45+1. dakikada Sebastian Driussi ile eşitliği yakaladı.
Red Bull Leipzig, karşılaşmanın 82. dakikasında Timo Werner ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Leipzig'de Bruma, 90 dakika boyunca sahada kalırken Leipzig, bu sonucun ardından çeyrek finale yükselmeyi başardı. Maç öncesinde Avrupa Ligi, Rusya Ligi'nden daha önemli diyen Zenit teknik direktörü Roberto Mancini ise Avrupa'ya veda etmiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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