O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

alman devleri 2.5 milyon aracı geri çağırıyor

ALMAN DEVLERİ 2.5 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR

Alman otomotiv devleri, Daimler, VW, Audi ve BMW, kusurlu hava yastıkları nedeniyle ABD'de yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırıyor.

Tarih : 11 Şubat 2016, 09:39
Puan Ver : Alman Devleri 2.5 Milyon Aracı Geri Çağırıyor(8/10)7


Alman Otomobil üreticileri, Japon şirketi Takata'nın kusurlu hava yastıkları nedeniyle ABD'de yaklaşık 2 milyon 500 bin aracı geri çağırıyor. Daimler, Volkswagen ve Audi'nin ardından BMW de çarşamba günü araçların geri çağırılacağını duyurdu.



Volkswagen 2006 -2014 yılları arasında üretilen 680 bin aracı, Audi 2005-2014 yılları arası üretilen 170 bin aracı, BMW ve Daimler firmaları da 840 bin aracı geri çağırıyor.



Volkwagen firması, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından belli bir model Takata hava yastığının 'muhtemelen kusurlu' olduğu yönünde bilgilendirildiğini açıkladı. Bir firma sözcüsü, söz konusu hava yastığı modelinin Golf, Passat ve Eos modellerinde yer aldığını belirtti.



24 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Alman otomotiv devleri arasında ilk olarak Daimler yüzbinlerce aracı geri çağıracağını açıklamıştı. Daimler tröstü tarafından salı günü yapılan açıklamada ABD'de 840 bin aracın geri çağırılacağı duyurulmuştu. Stuttgart merkezli tröst, geri çağırma işleminin maliyetini de yaklaşık 340 milyon euro olarak açıklamıştı.



Bu açıklamayı, çarşamba günü Volkswagen, Audi ve BMW'den yapılan açıklamalar takip etti.

ABD'de şimdiye dek yaklaşık 24 milyon araç, kusurlu Takata hava yastıkları nedeniyle geri çağrıldı. Hatalı hava yastıklarının patlayarak etrafa metal şarapnel parçaları saçtığı, ölüm ve yaralanmalara yol açtığı ileri sürülüyor. Küresel çapta ölümle sonuçlanan ve kusurlu hava yastıkları ile bağlantısı tespit edilen 10 trafik kazasının 9'u ABD'de meydana geldi.








Etiketler: Alman  Devleri  25  Milyon  Aracı  Geri  Çağırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER