ALMAN DEVİNDEN 350 MİLYAR DOLARLIK TAŞINMA
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından Alman bankacılık devi Duetsche Bank, Londra operasyonlarını küçültme planları yapıyor. Bu kapsamda, banka CEO'su John Cryan'ın enerji devi Exxon-Mobil'in Birleşik Krallık'ta biriken varlıklarını da ülke dışına çıkartmak istediği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre, Londra'dan Frankfurt'a transferi düşünülen toplam miktar 350 milyar dolar civarında. Exxon Mobil, piyasaların dünkü kapanışına göre yaklaşık 335 milyar dolar marka değerine sahip.
2018 YILINDA BAŞLAYACAK
Deutsche Bank yönetimi hiçbir şey yapmamaktansa hazırlık olmanın daha iyi olacağını daha önce John Cryan'ın açıklamalarıyla ifade etmişti.
Plan uygulamaya konursa 350 milyar dolarlık transferin Eylül 2018'de başlaması ve tüm varlıkların 2019 mart ayında Frankfurt'a taşınarak sonlanması bekleniyor.
4 BİN ÇALIŞANI DA FRANKFURT'A TAŞINACAK
Deutsche Bank, daha önce de Brexit'in onaylanmasının ardından 4 bin istihdamı Birleşik Krallık dışına, Frankfurt'a taşıyabileceğini belirtmişti.
Firmanın Britanya'da 12 bin çalışanı bulunuyor. Bankanın uluslararası piyasalardaki hisseleri gelişmelerin ardından yüzde 2.5 oranında yükseldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Personel Alımı İhalesine Sokulmayan Kent Yol İşcileri İş Bıraktı
- Tübitak Uzmanının Oğlunun İki Elini Kaybettiği Patlamanın Sırrı Çözüldü! Roket Yapıyormuş
- Kuzgunlar, 4 Yaşındaki Bir Çocuk Seviyesinde Gelecek Planı Yapabiliyor
- Başkent'te Avm'de Yangın Çıktı!
- Aldattığından Şüphelendi, Kiralık Katil Tutup Yanlışlıkla Öldürttü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek
- Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin
- Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
- Işid'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk Lgbt Savaş Birimi Kuruldu
- Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!
- Tesla'nın Ve Facebook'un Ceo'ları Yapay Zeka Konusunda Birbirine Girdi
- İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar