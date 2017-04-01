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alman devi abd'ye 157 milyon dolar ödeyecek

ALMAN DEVİ ABD'YE 157 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

ABD'deki emisyon davasında Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in 10 Amerikalı eyalet ile anlaştığı öğrenildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:53
Puan Ver : Alman Devi Abd'ye 157 Milyon Dolar Ödeyecek(8/10)10


ABD'deki emisyon davasında Alman otomobil üreticisi olan Volkswagen'in 10 Amerikalı eyalet ile anlaştığı öğrenildi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen 157 milyon dolar ödemeyi kabul ederek 10 Amerika eyaleti ile anlaştı.



Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ürettiği dizel araçlarda emisyon testlerini manipüle eden bir yazılım kullanarak çevreyi kirletmesi nedeni ile, Amerika Birleşik Devletlerinin 10 eyaletine 157 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Bahsi geçen tazminat dahilinde Volkswagen; ABD'nin Connecticut, Delaware,  Maine, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont ve Washington eyaletlerine ödeme yapacak.



 



kaynak:hürriyet








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