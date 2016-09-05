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alman basının iddiası: türkiye vize için ek süre verdi

ALMAN BASININ İDDİASI: TÜRKİYE VİZE İÇİN EK SÜRE VERDİ

AB dışişleri bakanlarının AB Bakanı Ömer Çelik'le yaptığı görüşmenin ardından Alman medyası, Türkiye'yle göç ve vize için anlaşmaya varıldığını öne sürdü

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:09
Puan Ver : Alman Basının İddiası: Türkiye Vize İçin Ek Süre Verdi(5/10)6


Alman Welt am Sonntag Gazetesi, Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan görüşmelerde, Ankara'nın ekim ayına kadar uygulanmasını istediği vizesiz seyahat anlaşması konusunda uzlaşmaya varıldığını iddia etti. Önceki gün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 28 ülkenin dışişleri bakanıyla bir araya gelen AB Bakanı Ömer Çelik de, işbirliği için olumlu bir durumun olduğunu söylemişti. Gazete, Türkiye'nin ekim ayının sonuna kadar vize serbestisinin tanınması yönündeki talebini esnettiğini yazdı.








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