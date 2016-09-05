ALMAN BASININ İDDİASI: TÜRKİYE VİZE İÇİN EK SÜRE VERDİ
AB dışişleri bakanlarının AB Bakanı Ömer Çelik'le yaptığı görüşmenin ardından Alman medyası, Türkiye'yle göç ve vize için anlaşmaya varıldığını öne sürdü
Alman Welt am Sonntag Gazetesi, Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan görüşmelerde, Ankara'nın ekim ayına kadar uygulanmasını istediği vizesiz seyahat anlaşması konusunda uzlaşmaya varıldığını iddia etti. Önceki gün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 28 ülkenin dışişleri bakanıyla bir araya gelen AB Bakanı Ömer Çelik de, işbirliği için olumlu bir durumun olduğunu söylemişti. Gazete, Türkiye'nin ekim ayının sonuna kadar vize serbestisinin tanınması yönündeki talebini esnettiğini yazdı.
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