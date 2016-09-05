

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri düzeltme yolunda atılan adımları sayfalarına taşıyan Alman gazetelerinden Neue Osnabrücker Zeitung, Türkiye'nin elinde mülteci krizinin büyük bir koz olduğunu vurguladı.







Berlin yönetiminin meclisin Ermeni kararını yorumlayış şeklini ele alan gazete, şu ifadelere yer verdi:







"Başbakan Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde diz çöktükten iki gün sonra Ankara'dan olumlu haberler geldiğini açıkladı.







Alman milletvekilleri IŞİD ile mücadele kapsamında uluslararası koalisyona stratejik destek amacıyla İncirlik üssünde görev yapan Alman askerlerini ziyaret edebilecek. Bu iyi bir haber.







Alman silahlı kuvvetleri 'parlamentonun' ordusu olduğu için, parlamenterler gönderdikleri askerlerin hangi şartlar altında görev yaptıklarını kontrol etmek zorunda. Ancak bu iznin çıkmasında rol oynayan şartlar keyif kaçırtıcı.







Bundan sonra kim bilir neler olacak? Kesin olan, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile mülteci mutabakatına varmakla şantaja açık hale geldiğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan adamakıllı yararlanıyor ve Batılı politikacılar önünde küçüldükçe o daha fazla güç kazanıyor."







Ankara ve Berlin arasındaki ilişkiler, Alman parlamentosunun 1915'i 'soykırım' olarak tanıması üzerine kopma noktasına gelmişti. Türkiye, İncirlik Üssü'ndeki askerleri ziyaret etmek isteyen Alman parlamenterlere uzun bir süredir bu izni vermiyordu.