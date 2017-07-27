Alman Bild gazetesine göre; Bundesliga ekibi Hannover, milli yıldızımız Emre Mor'a talip oldu. Borussia Dortmund ise bu teklife kiralık olmak şartıyla sıcak bakıyor.

ZORC DEĞİŞİKLİK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada 'Mükemmel bir kadro için iyi seçimler yapmalıyız. Ağustos sonuna kadar takımda kesinlikle bazı değişiklikler olacak.' demiş, bu da takımda performansı düşük olan futbolculara bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilmişti.

EMRE LİSTE BAŞINDA

30 kişilik kadrosunu azaltmak isteyen Dortmund, bazı oyuncularını satılık ve kiralık göndermek isterken listenin başında milli yıldızımız Emre Mor yer alıyor. İstediği performansı bir türlü yakalayamayan Emre Mor'a Bundesliga'ya yeni çıkan Hannover talip oldu.

İLK HEDEF HANNOVER

Emre'yi Nordsjaelland'tan 10 milyon Euro'ya transfer eden Dortmund, potansiyeli yüksek olan genç yıldızını elden çıkarmak istemiyor. Bu nedenle sadece kiralık teklifleri değerlendiren Borussia ekibi, Emre Mor'u Hannover'e göndermeye sıcak bakıyor.

Milli takımımızın parlayan yıldızı Emre Mor'la temsilcimiz Fenerbahçe de ciddi olarak ilgilenirken, İspanyol Celta Vigo da ciddi talipler arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada