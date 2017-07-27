ALMAN BASINI, EMRE'NİN YENİ ADRESİNİ DUYURDU
Alman Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un, milli futbolcu Emre Mor'u, Bundesliga ekiplerinden Hannover'e kiralamaya sıcak baktığını yazdı.
Alman Bild gazetesine göre; Bundesliga ekibi Hannover, milli yıldızımız Emre Mor'a talip oldu. Borussia Dortmund ise bu teklife kiralık olmak şartıyla sıcak bakıyor.
ZORC DEĞİŞİKLİK SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada 'Mükemmel bir kadro için iyi seçimler yapmalıyız. Ağustos sonuna kadar takımda kesinlikle bazı değişiklikler olacak.' demiş, bu da takımda performansı düşük olan futbolculara bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilmişti.
EMRE LİSTE BAŞINDA
30 kişilik kadrosunu azaltmak isteyen Dortmund, bazı oyuncularını satılık ve kiralık göndermek isterken listenin başında milli yıldızımız Emre Mor yer alıyor. İstediği performansı bir türlü yakalayamayan Emre Mor'a Bundesliga'ya yeni çıkan Hannover talip oldu.
İLK HEDEF HANNOVER
Emre'yi Nordsjaelland'tan 10 milyon Euro'ya transfer eden Dortmund, potansiyeli yüksek olan genç yıldızını elden çıkarmak istemiyor. Bu nedenle sadece kiralık teklifleri değerlendiren Borussia ekibi, Emre Mor'u Hannover'e göndermeye sıcak bakıyor.
Milli takımımızın parlayan yıldızı Emre Mor'la temsilcimiz Fenerbahçe de ciddi olarak ilgilenirken, İspanyol Celta Vigo da ciddi talipler arasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şehidin 7.5 Aylık Hamile Eşi, Paylaşımıyla Yürekleri Dağladı
- İbb'den Vatandaşlara Yağış Uyarısı: Sel Ve Su Baskınlarına Dikkat!
- Ünlü Turizm Merkezinin Plajında İsyan Ettiren Görüntü!
- Kktc, Maraş'ı Tek Taraflı Yerleşime Açacak
- Polisin 'tarzan Sabri' İmtihanı! Nerede Oturuyorsun? Sorusuna Ağaçta Oturuyorum Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
- Pakistan'da 16 Yaşındaki Genç Kıza İntikam Tecavüzü Emri Verenlere Gözaltı
- Bu Robot Sayesinde Dans Pistinin Tozunu Attıracaksınız
- Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar