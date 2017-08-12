Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A JAPON SAĞ BEK

Pepe, Lens ve son olarak Medel'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar şimdi de sağ bek için Hamburg'un Japon futbolcusu Gotoku Sakai ile ilgileniyor.

Alman basınında yer alan habere; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Sakai için teklif yaptığı iddia edildi. Japon oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

Geçen yıl Hamburg ile 33 maça çıkan Sakai, 1 gol 2 asistlik performansla oynadı.

Kaynak: Ajansspor

Kaynak: haberinburada