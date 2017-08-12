ALMAN BASINI: BEŞİKTAŞ, JAPON SAĞ BEK GOTOKU SAKAİ'YE TEKLİF YAPTI
Alman basını, Beşiktaş'ın, Alman ekibi Hamburg'da forma giyen 26 yaşındaki Japon sağ bek Gotoku Sakai'ye teklif yaptığını yazdı.
Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ'A JAPON SAĞ BEK
Pepe, Lens ve son olarak Medel'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar şimdi de sağ bek için Hamburg'un Japon futbolcusu Gotoku Sakai ile ilgileniyor.
Alman basınında yer alan habere; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Sakai için teklif yaptığı iddia edildi. Japon oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.
Geçen yıl Hamburg ile 33 maça çıkan Sakai, 1 gol 2 asistlik performansla oynadı.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar