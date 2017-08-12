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Alman Basını: Beşiktaş, Japon Sağ Bek Gotoku Sakai'ye Teklif Yaptı

ALMAN BASINI: BEŞİKTAŞ, JAPON SAĞ BEK GOTOKU SAKAİ'YE TEKLİF YAPTI

Alman basını, Beşiktaş'ın, Alman ekibi Hamburg'da forma giyen 26 yaşındaki Japon sağ bek Gotoku Sakai'ye teklif yaptığını yazdı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Alman Basını: Beşiktaş, Japon Sağ Bek Gotoku Sakai'ye Teklif Yaptı(9/10)5

Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ'A JAPON SAĞ BEK

Pepe, Lens ve son olarak Medel'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar şimdi de sağ bek için Hamburg'un Japon futbolcusu Gotoku Sakai ile ilgileniyor.

Alman basınında yer alan habere; Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Sakai için teklif yaptığı iddia edildi. Japon oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.

Geçen yıl Hamburg ile 33 maça çıkan Sakai, 1 gol 2 asistlik performansla oynadı.

Kaynak: Ajansspor


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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