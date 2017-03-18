

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekmesi ardından Alman Commerzbank Türk Lirası için negatif yorumlar içeren bir açıklama yaptı.







'SİYASİ GELİŞMELER TL'NİN İLERLEMESİNE ENGEL'







Banka, yılın geri kalanında izleyeceği yol hakkında 'son derece şüpheli' olduklarını ve Türkiye'deki siyasi gelişmelerin TL'nin ilerleme kaydetmesine engel olduğunu bildirdi.







kaynak:türkiyegazetesi