ALMAN BANKASINDAN TL AÇIKLAMASI
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye kararının ardından bir negatif yorumda Alman bankasından geldi.
Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekmesi ardından Alman Commerzbank Türk Lirası için negatif yorumlar içeren bir açıklama yaptı.
'SİYASİ GELİŞMELER TL'NİN İLERLEMESİNE ENGEL'
Banka, yılın geri kalanında izleyeceği yol hakkında 'son derece şüpheli' olduklarını ve Türkiye'deki siyasi gelişmelerin TL'nin ilerleme kaydetmesine engel olduğunu bildirdi.
kaynak:türkiyegazetesi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar