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alman antrenör evinde ölü bulundu

ALMAN ANTRENÖR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Almanya'da daha önce Bayer Leverkusen ve FC Union Berlin'i de çalıştıran antrenör Sascha Lewandowski (44) dün evinde ölü bulundu

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:44
Puan Ver : Alman Antrenör Evinde Ölü Bulundu(5/10)4


Almanya'da daha önce Bayer Leverkusen ve FC Union Berlin'i de çalıştıran antrenör Sascha Lewandowski (44) dün evinde ölü bulundu. Olayın bir intihar veya cinayet olup olmadığı henüz anlaşılamadı.

Alman Polisi ölümünün sebeplerini araştırıyor. FC Union Berlin adına kulüp başkanı Dirk Zingler Twitter‘dan “Huzur içinde yat Sascha Lewandowski. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.” açıklamasını yaptı. İddialara göre Lewandowski 2012'den beri düzenli olarak Tükenmişlik Sendromu yaşıyordu. Lewandowski hastalığıyla ilgili olarak “Kısa bir molanın şikayetlerimi biraz olsun azaltacağını ummuştum. Ne yazık ki öyle olmadı.” yorumunu yapmıştı








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