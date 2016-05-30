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allo: akıllı bir mesaj uygulaması

ALLO: AKILLI BİR MESAJ UYGULAMASI

Hangouts uygulaması ile umduğunu bulamayan Google bu sefer yeni bir uygulamayı denemeye başlıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 11:27
Puan Ver : Allo: Akıllı Bir Mesaj Uygulaması(9/10)11


Hangouts uygulaması ile umduğunu bulamayan Google bu sefer yeni bir uygulamayı denemeye başlıyor.



Google'ın duyurduğu Allo uygulaması Hangouts ile birlikte 2. uygulaması haline gelecek. Allo daha çok Google Assistant uygulamasını ön plana çıkarmak için geliştirildi. Allo uygulaması, alıştığımız mesajlaşma konsepti ile karşımıza geliyor. Arkadaşlar ile sohbet edip mesajlaşabiliyorsunuz.



Google Assistant ise uygulamanızın önemli parçalarından. Alışkanlıklarınızı öğrenen uygulama, gelen mesajlarda otomatik olarak cevaplar verebiliyor. Görsel tanıma teknolojisiyle gönderilen mesajlara uygun cevaplar hazırlanabiliyor.



Karşı taraf herhangi bir buluşma teklif ettiğinde Assistant bunu algılıyor ve otomatik rezervarsyon kartı yolluyor. Tıklandığında ise yakın restoranların listesi gözüküyor. Uyumlu diğertaraf ise uygulama üzerinden rezervasyon gerçekleştirebiliyor.



Allo uygulamasının yaz aylarında Android ve İOS için piyasaya çıkması bekleniyor.



Google Project Soli ile bir hayal daha gerçek oluyor!








Etiketler: Allo  Akıllı  Bir  Mesaj  Uygulaması    haber

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