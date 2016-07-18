

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, oyuncusu Paul Pogba'nın Manchester United'a olası transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.







Her oyuncunun Juventus'tan ayrılma hakkı olduğunu ifade eden Allegri, Pogba'nın mevcut şartları iyi analiz etmesi gerektiğini söyledi.







Torino ekibinin bu sene de Şampiyonlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden biri olacağını belirten 48 yaşındaki menajer, Manchester United'ın ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğine dikkat çekti ve Pogba'nın United'a gitmesinin kendi kariyeri açısından bir "geri adım" anlamına geleceğini vurguladı.







Başarılı teknik adam, İngiltere'deki transfer söylentilerinin kendisini endişelendirmediğini belirterek, "Paul hâlâ bizim oyuncumuz. Bizim gibi o da gelecek sene yeni bir Serie A şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupası istiyor." ifadelerini kullandı.







23 yaşındaki Paul Pogba'nın, rekor bir bedelle Manchester United'a transfer olacağı uzun süredir konuşuluyor