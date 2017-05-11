

Suriye'nin Hama şehrinde doğan Adem Allavi, küçük yaşlarda futboldaki yeteneği ile dikkati çekti. Avcılar'da bulunan Aslan Gücü Spor Kulübü'nün başkanı Alay Kesler'e gelen bir telefonla ise Adem Metin'in hayatı değişti.



Hama'da çok yetenekli bir çocuk olduğunu duyan Kesler, Adem Metin'in videolarını izledi. 10 yaşında, ilk olarak Hatay'daki Cilvegözü Mülteci Kampı'na gelen Adem Metin, daha sonra ise Alay Kesler tarafından İstanbul'a getirildi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün desteğiyle Türk vatandaşlığı başvurusu yapılan Adem Metin, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türk kimliğine kavuştu.



İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün yardımları nedeniyle ikinci adını Metin olarak belirleyen Adem, Türkiye sevgisi nedeniyle de Türk soyadını aldı.



ADEM METİN: "ALLAH'A ŞÜKÜR TÜRKİYE'DEYİM"



Adem Metin Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve idolü olan futbolcular gibi başarılı bir spor kariyeri olması için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.



Adem Metin, Türkiye'de olduğu için Allah'a şükrettiğini aktararak, "Suriye'de savaş var. İnsanlar mutsuz. Orada ne kadar yetenekli olursanız olun bir anlamı yok. Allah'a şükür buraya geldim ve futbol oynuyorum. Allah'a şükür Türkiye'deyim." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de anne, babası ve üç kardeşi ile yaşayan Adem Metin, "Suriye'de savaşın bitmesini istiyorum. İnşallah bir gün Suriye'de savaş biter ve rahat bir şekilde ülkeme giderim." şeklinde konuştu.







kaynak:sabah