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allah tekrarını nasip etsin

ALLAH TEKRARINI NASİP ETSİN

Süleyman Seba sonrası üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci başkan olan Fikret Orman, gelecek sezon için de ‘şampiyonluk' temennisinde bulundu

Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:38
Puan Ver : Allah Tekrarını Nasip Etsin(8/10)7


 Portekiz'de Porto ile Aboubakar transferi için masaya oturan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün sabah Gaziantep'e geldi. Onursal Başkan Süleyman Seba sonrası üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci başkan olan Orman duygularını, "Allah seneye de tekrarını nasip etsin" diyerek dile getirdi. Başkan, Şenol Güneş'le sözleşme uzatılıp uzatılmayacağı sorularına ise, "Bu konuda düşüncelerimizi zaten söylemiştik. Herkes biliyor" demekle yetindi.



 



kaynak:sabah








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