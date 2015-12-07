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allah putin'e akıl versin

ALLAH PUTİN'E AKIL VERSİN

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Türk halkının bu kadar sevineceğini bilseydim, bu ödülü 20 yıl önce alırdım" dedi. Sancar'dan Putin yorumları da geldi.

Tarih : 07 Aralık 2015, 15:51
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde katıldığı seminerin ardından AA  muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, ödülü kazanmaktan büyük onur  duyduğunu söyleyerek, Türk gençlerinin de bilimsel alanlarda Nobel kazanmalarını  çok istediğini dile getirdi.

 

Sancar, "Türk halkının bu kadar sevineceğini bilseydim bu ödülü 20 yıl  önce alırdım. Umarım Türk gençlerine örnek olur. Türk gençlerinin de bilimsel  alanlarda Nobel almalarını çok isterim. Bütün Türk milleti ve kardeşlerime  sevgilerimi gönderiyorum. Beni en çok memleketim hakkında düşündüren,  Türkiye'deki politik kavgalardır. Umarım kavgaları bir tarafa bırakıp, birlikte  memleketimizi kalkındırırlar" şeklinde konuştu.

 

  Aziz Sancar, hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin  ardından Rusya'nın tutumunu da eleştiren Sancar, "Allah (Rusya Devlet Başkanı  Vladimir) Putin'e akıl versin. 1880 dönemi, Çarlık dönemi geçti. Artık hasta adam  Türkiye değildir, Rusya'dır. Bütün yaptıkları delilikler, hem Rusya'ya hem  Türkiye'ye hem dünyaya zararlı. Rus milleti aklını başına alır, Putin hakkında  bir şey yaparlar" diye konuştu.








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