

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde katıldığı seminerin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Sancar, ödülü kazanmaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, Türk gençlerinin de bilimsel alanlarda Nobel kazanmalarını çok istediğini dile getirdi.







Sancar, "Türk halkının bu kadar sevineceğini bilseydim bu ödülü 20 yıl önce alırdım. Umarım Türk gençlerine örnek olur. Türk gençlerinin de bilimsel alanlarda Nobel almalarını çok isterim. Bütün Türk milleti ve kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Beni en çok memleketim hakkında düşündüren, Türkiye'deki politik kavgalardır. Umarım kavgaları bir tarafa bırakıp, birlikte memleketimizi kalkındırırlar" şeklinde konuştu.







Aziz Sancar, hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya'nın tutumunu da eleştiren Sancar, "Allah (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e akıl versin. 1880 dönemi, Çarlık dönemi geçti. Artık hasta adam Türkiye değildir, Rusya'dır. Bütün yaptıkları delilikler, hem Rusya'ya hem Türkiye'ye hem dünyaya zararlı. Rus milleti aklını başına alır, Putin hakkında bir şey yaparlar" diye konuştu.