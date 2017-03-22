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ALLAH CHP'YE GÖNÜL VEREN SEÇMENE SABIR VERSİN


ALLAH CHP'YE GÖNÜL VEREN SEÇMENE SABIR VERSİN
Tarih : 22 Mart 2017, 16:52
Puan Ver : Allah Chp'ye Gönül Veren Seçmene Sabır Versin(6/10)4


"KANDİL'İN MUMU, PENSİLVANYA'NIN IŞIĞI SÖNECEK"



Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan da 'Evet' çıkması takdirinde Kandil'in mumunun, Pensilvanya'nın ışığının söneceğini belirterek şöyle konuştu:



"Şimdi karar sırası sizde yetki de sizde. Şu anda içeride dışarıda bütün terör örgütleri kol kola vermişler bu anayasa değişikliğine karşı çıkıyorlar. FETÖ, PKK ile birlikte 'Hayır' için çalışıyor. Rotterdam oradaysa Iğdır burada. 'Evet' dediğinizde Kandil'in mumu, Pensilvanya'nın ışığı sönecek; teröristler korkacak millet sevinecek. CHP maalesef çok kalitesiz çok çirkin bir kampanya yürütüyor. Yalan dolan başka bir şey yok. Yalanda ölçüyü kaçırdı. Ortaya attıkları yalanların hiçbirisi geçerli değil. CHP Genel Başkanı kasıtlı olarak ardı ardına onlarca yalan. Ana muhalefet partisine yakışmıyor. Olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor. Yalanı da çok rahat söylüyor. Bunlar yalanı meslek haline getirmiş."



"ALLAH CHP'YE GÖNÜL VEREN SEÇMENE SABIR VERSİN"



Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu sen CHP'nin genel başkanısın, büyük Atatürk'ün kurduğu partinin başındasın arka arkaya bu kadar yalanı nereye sığdırıyorsun, hiç mahcup olmuyor musun? Allah CHP'ye gönül veren seçmene sabır versin. CHP hiç bu kadar kötü bir dönem yaşamadı. 16 Nisan Türkiye'yi değiştireceği gibi ana muhalefeti de değiştirecek. Artık öyle korkutarak oy toplamak yok. Toplumu kutuplaştırarak yol yürümek yok. İktidar nasıl 14 yıldır çalışıyorsa 16 Nisan'dan sonra artık muhalefet de çalışmak zorunda kalacak yoksa siyasetten yok olup gidecekler" dedi.



 



kaynak:habertürk








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