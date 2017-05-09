

Bilim insanları, alkolün kullanıcıya verdiği zararlar göz önünde tutulduğunda, uyuşturucudan bile daha tehlikeli olduğunu açıkladı.







ALKOLÜN ZARARLARI NELERDİR?







Alkolün zararları düşünüldüğünde akıllara gelmesi gereken ilk sağlık sorunkları:







● Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol, beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür, hafıza zayıflar. Erken yaşlanma ve bunamaya neden olur.



● Alkol kullanan kişilerde uyku bozuklukları ve sabahları yorgun uyanma şikayetleri sık görülür.



● Alkol, kanser riskini çok büyük oranda artırır. Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerine davetiye çıkarır.



● Alkol, kalp hastalıklarına neden olur. Kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açar. Damar kireçlenmesine neden olur. Alkolü az miktarlarda alanlarda dahi kalp ve damar hastalıkları riski artar.



● Alkol, baş ağrısı ve ağız kuruluğuna neden olur. Vücudun aşırı su kaybetmesine yol açar.







● Göze giden görme sinirlerinde tahribata yol açarak, zamanla körlüğe kadar varabilecek problemlere neden olur.







● Alkol, gastrit ve ülser oluşumuna yol açar. Vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin vücut tarafından emilmesine engel olur.







● Adet düzensizliği, sertleşme sorunlarına (iktidarsızlık) yol açar.



● Yaralanma durumunda, kanın pıhtılaşmasını önlediği için ciddi kan kaybına neden olur.







● Karaciğer harabiyetine yol açar.







● Alkolün azı da çoğu da vücut için zararlıdır.







kaynak:habertürk