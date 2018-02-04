ALKOLÜ FAZLA KAÇIRIP AYAKTA DURAMAYAN İREM DERİCİ: GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE KENDİMDEN NEFRET ETTİM
Geçtiğimiz günlerde aldığı alkol nedeniyle ayakta duramayıp etrafa küfürler savuran İrem Derici, "Görüntüleri görünce kendimden nefret ettim" dedi.
İrem Derici, Cihangir'de eğlencenin dozunu kaçırıp dağıtmasının ardından, "Herkesten özür dilerim. İzleyince kendimden nefret ettim. Aslında böyle biri değilim" dedi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"
İrem Derici, önceki gece Beyoğlu Jolly Joker'da sahne aldı. Üç gün önce Cihangir'de alkolün dozunu kaçıran şarkıcı, üzgün olduğunu söyledi. Derici, ayakta dahi durmakta zorlandığı gece, argo kelimeler kullanmış ve düşmekten son anda kurtulmuştu. Yaşananlardan dolayı utandığını dile getiren popçu, "Herkesten özür dilerim. Görüntüleri izleyince kendimden nefret ettim. Ben böyle biri değilim. Bazen insan çok dolu oluyor, kendimi deşarj etmek istemiştim ama alkolü fazla kaçırmışım" dedi.
FERHAN ŞENSOY'A HEM SİTEM HEM TEŞEKKÜR ETTİ
Şarkıcı, mekan çıkışı koluna giren Ferhan Şensoy'a da hem sitem, hem de teşekkür etti. Yürümesine yardımcı olan tiyatrocu için, "Bana yardımcı olmuş. Ama keşke bir taksiye bindirseydi de yürütmeseydi. Bunlar da başımıza gelmeseydi. Ama olan oldu" diyen Derici, Şensoy'a evinde misafir etmesinden dolayı minnettar olduğunu da dile getirdi.
"RIZA KOCAOĞLU İLE ARKADAŞIZ"
O gece yanlarında olan Rıza Kocaoğlu'yla ilgili çıkan aşk dedikodularına ise, "Arkadaşız sadece. Sandığınız gibi bir durum söz konusu dahi olamaz" sözleriyle nokta koydu.
Kaynak: haberinburada
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