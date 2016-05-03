

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 0,78 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 1'in altında gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,89 puan azalışla yüzde 6,57'ye gerileyerek, Mayıs 2013'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Yıllık enflasyondaki düşüş büyük oranda gıda enflasyonundaki sert gerilemeden kaynaklandı.







Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,48 düşüş gösterdi. Ana harcama grupları içerisinde aylık bazda sadece gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde gerileme görülürken, bu grubun yıllık enflasyon artışı ise yüzde 1,38 oldu. Bu oran endeksin açıklanmaya başlandığı Ocak 2013'ten bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti.







Analistler, enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinde gıda fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesinin etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda da gıda fiyatlarının enflasyonun yönü üzerinde ana belirleyici olacağını tahmin ediyor.