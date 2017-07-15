ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, DÜĞÜN İÇİN İZNE GELEN ASKERİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Konya'da, kız kardeşinin düğünü için askerden izne gelen 20 yaşındaki Osman Berrak, trafikte tartıştığı alkollü sürücü Ramazan Temel tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Konya'da, kız kardeşinin düğünü için askerden izne gelen 20 yaşındaki Osman Berrak, trafikte tartıştığı 30 yaşındaki Ramazan Temel tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan ve 1.60 promil alkollü olduğu belirtilen Temel'in ilk ifadesinde, "gereğini yaptım" dediği öğrenildi.
ARACIYLA ANİDEN YOLA FIRLAYIP EKMEK BIÇAĞIYLA TERÖR ESTİRDİ
Olay, saat 02:30 sıralarında merkez Meram ilçesi tren garı önünde meydana geldi. Murat Zeybek idaresindeki 07 MHF 45 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, Ramazan Temel idaresindeki 34 TE 8739 plakalı otomobil gar içerisinden aniden yola çıktı. Temel, aracından aldığı ekmek bıçağı ile aşağıya inerek küfür etmeye başladı.
İZİNLİ ASKERİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Bıçağı gören Zeybek ve araçta bulunan arkadaşları Veli Mıngır ile Osman Berrak kaçmaya başladı. Ramazan Temel, bir süre kovaladığı Osman Berrak'ı gar önünde yakalayarak göğsünden bıçakladı. Temel, daha sonra Zeybek'in aracının lastiklerini kesip, kontak anahtarını alarak kaçtı.
KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELMİŞTİ, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Berrak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Berrak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Osman Berrak'ın haftasonu evlenecek olan kız kardeşinin düğünü için Şırnak'taki askeri birliğinden izin alarak, olaydan hemen önce Konya'ya geldiği öğrenildi.
TERÖR ESTİREN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ "GEREĞİNİ YAPTIM" DEDİ
Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Aracın, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle yönünde seyir halinde olduğunu belirleyen polis, yaşanan kovalamaca sonucu Ramazan Temel ve yanında Ayşe Y'yi (31) yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan Temel'in, ilk ifadesinde, "Otomobili önüme kırdılar. Ben de gereğini yaptım" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Temel'in, 1.60 promil alkollü olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar