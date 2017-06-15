Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

alkollü şahıs halısıyla beraber hastaneye kaldırıldı

ALKOLLÜ ŞAHIS HALISIYLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Denizli'de alkolü fazla kaçıran vatandaş ortalığı birbirine kattı. Evdeki halısını toplayıp Gazi Mustafa Kemal Bulvarına gelen vatandaş polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahıs, halısıyla beraber ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:34
Puan Ver : Alkollü Şahıs Halısıyla Beraber Hastaneye Kaldırıldı(8/10)10


Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirlenen 60 yaşlarındaki bir vatandaş evdeki halısını toplayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geldi. Alkolün etkisiyle anlam verilemeyen davranışlarda bulunan şahıs, evden getirdiği halının üzerine oturarak yoldan geçen vatandaşlarla sözlü diyaloğa girmeye başladı. Alkollü şahsın durumunu görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, ambulansa halısı olmadan binmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine alkollü kişi halısıyla beraber ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Alkollü  Şahıs  Halısıyla  Beraber  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER