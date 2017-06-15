ALKOLLÜ ŞAHIS HALISIYLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI
Denizli'de alkolü fazla kaçıran vatandaş ortalığı birbirine kattı. Evdeki halısını toplayıp Gazi Mustafa Kemal Bulvarına gelen vatandaş polise ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahıs, halısıyla beraber ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirlenen 60 yaşlarındaki bir vatandaş evdeki halısını toplayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geldi. Alkolün etkisiyle anlam verilemeyen davranışlarda bulunan şahıs, evden getirdiği halının üzerine oturarak yoldan geçen vatandaşlarla sözlü diyaloğa girmeye başladı. Alkollü şahsın durumunu görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, ambulansa halısı olmadan binmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine alkollü kişi halısıyla beraber ambulansa alınıp hastaneye kaldırıldı.
kaynak:milliyet
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