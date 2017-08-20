Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Alkollü Olmasına Aldırmayıp Aracın Başına Geçen Adam 1 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

ALKOLLÜ OLMASINA ALDIRMAYIP ARACIN BAŞINA GEÇEN ADAM 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bodrum'da aşırı alkol almasına aldırmadan direksiyonun başına geçen kamyonet sürücüsü dehşet saçtı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Alkollü Olmasına Aldırmayıp Aracın Başına Geçen Adam 1 Kişinin Ölümüne Neden Oldu(8/10)4

Bodrum-Yalıçiftlik yolunda, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yalıçiftlik Mahallesi Gerenkuyu Mevkiinde meydana gelen kazada, 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin K. isimli sürücünün kullandığı kamyonet karşı istikametten gelen Niyazi Kocaköse yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Niyazi Kocaköse araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Demir ise ağır şekilde yaralandı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı bölgeye gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Hüseyin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alkollü  Olmasına  Aldırmayıp  Aracın  Başına  Geçen  Adam  1  Kişinin  Ölümüne  Neden  
Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER