ALKOLLÜ OLMASINA ALDIRMAYIP ARACIN BAŞINA GEÇEN ADAM 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Bodrum'da aşırı alkol almasına aldırmadan direksiyonun başına geçen kamyonet sürücüsü dehşet saçtı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bodrum-Yalıçiftlik yolunda, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ise ağır şekilde yaralandı. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.
ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yalıçiftlik Mahallesi Gerenkuyu Mevkiinde meydana gelen kazada, 2.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin K. isimli sürücünün kullandığı kamyonet karşı istikametten gelen Niyazi Kocaköse yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Niyazi Kocaköse araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Demir ise ağır şekilde yaralandı.
KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı bölgeye gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Hüseyin K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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