Antalya'da alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan Saffet T., kendisine müdahale etmek isteyen polise ekiplerine de ateş ederek kaçtı.



Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi 1168. Sokak'taki tek katkı müstakil evde oturan Saffet T., iddiaya göre alkol aldıktan sonra saat 20.00 sıralarında pompalı tüfekle sokakta rastgele etrafa ateş açtı.







Olayı görenler, polise durumu haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Saffet T.'ye silahını bırakıp teslim olmasını söyledi.











"Sıkıysa gelin yakalayın" diye tehditler savuran Saffet T., tüfekle polis ekiplerine de ateş ederek kaçtı.



Kimsenin vurulmadığı olayda, bölgeye çok sayıda polis ve özel hareket ekibi sevk edildi.



Bölgeyi ablukaya alan ekipler, Saffet T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak sokaklarda aydınlatma olmaması nedeniyle Saffet T. karanlıktan faydalanarak kaçmayı başardı.