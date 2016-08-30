ALKOLLÜ KAMYONET ŞOFÖRÜ DEHŞETİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Alkollü kamyonet şoförü dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
İZMİR'de, Ramazan Çoksever'in kullandığı otomobile, arkadan gelen Ömer Yüce yönetimindeki maden suyu şişesi yüklü kamyonetle çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çoksever'in 4 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Resime Çoksever ile teyzesinin kızı 44 yaşındaki Gülizar Pat olay yerinde yaşamlarını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Dehşet saçan kamyonetin şoförünün ise 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.
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