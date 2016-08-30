

İZMİR'de, Ramazan Çoksever'in kullandığı otomobile, arkadan gelen Ömer Yüce yönetimindeki maden suyu şişesi yüklü kamyonetle çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çoksever'in 4 aylık hamile eşi 25 yaşındaki Resime Çoksever ile teyzesinin kızı 44 yaşındaki Gülizar Pat olay yerinde yaşamlarını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi ise yaralandı. Dehşet saçan kamyonetin şoförünün ise 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.