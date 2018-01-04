ALKOLLÜ İÇECEKLERE ZAM GELDİ
Maliye Bakanlığı, yeniden belirlediği alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarını yüzde 7,1 oranında yükseltti.
Maliye Bakanlığı'nın yeniden belirlediği alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı yüzde 7,1 oranında yükseldi. Rakı için asgari maktu vergi tutarı 11.3 lira, cin ve votka için asgari vergi tutarı 11.6 lira arttı. Bira için asgari maktu vergisindeki artış ise 9 kuruş olarak belirlendi.
70'LİK RAKININ FİYATI 4,5 LİRA ARTACAK
NTV'de yer alan habere göre vergiye gelen bu artış ile alkollü içkilerin perakende satış fiyatına yüzde 3 civarında zam olarak eklenmesi bekleniyor. Böylece 70'lik rakının fiyatı 4-4.5 lira oranında zamlanması ön görülüyor.
Öte yandan sigara ve diğer tütün ürünlerinin vergilerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
MAKTU VERGİ: Mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın, farklı oranlarda değil, herkesten eşit olarak alınan vergidir. Baş ve damga vergilerini örnek olarak verilebilir. Bazı harç türleri de bu vergi kapsamındadır.
Kaynak: haberinburada
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