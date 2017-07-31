ALKOLLÜ GENÇ KIZ, DUVARLA DİREK ARASINA TUHAF BİR POZİSYONDA SIKIŞTI!
İskoçya'da alkollü genç kız direkle duvar arasına sıkıştı. Sıkışan kız ve yardım çağırmak yerine başında bekleyen arkadaşının videosu, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İskoçya'da Glasgow sokaklarında sarhoş bir genç kızın, direkle duvar arasına sıkıştığını fark eden bir gözlemci, bu anları videoya aldı. Görüntülerde kızın arkadaşının, yardım çağırmak yerine olduğu yerde kalıp beklediği görülüyor. Bu ilginç olayın görüntüleri internette tıklanma rekoru kırdı.
Kaynak: haberinburada
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