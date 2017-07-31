İskoçya'da Glasgow sokaklarında sarhoş bir genç kızın, direkle duvar arasına sıkıştığını fark eden bir gözlemci, bu anları videoya aldı. Görüntülerde kızın arkadaşının, yardım çağırmak yerine olduğu yerde kalıp beklediği görülüyor. Bu ilginç olayın görüntüleri internette tıklanma rekoru kırdı.

Kaynak: haberinburada