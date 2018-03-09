Başbakan'dan Şeker Fabrikaları Açıklaması: 5 Yıl Çalışma Hakları Var
E-5'te Devrilen Kamyonet Trafiği Kilitledi, Ambulans Yolda Kaldı
Bmgk, Suriye'de Ateşkes İçin Tekrar Toplanacak
Abd'den Kritik Suriye Hamlesi! İran'a Karşı 200 Asker Daha Gönderdi
Olimpiyat Madalyalı Sporcu Evinde Ölü Bulundu
Dev Projede Çed Süreci Başladı
1 Euroya Satılan Kulübün Başına Negredo'nun Abisi Geçti
Bitcoin'de Düşüş Sürüyor! 9 Bin Doların Altına İndi
İett, Kontak Kapatan 'erguvanlar'ı Affetmedi!
Eski Savcı Hakkında Hazırlanan Dink Cinayeti İddianamesi İade Edildi
Nehir Kıyısındaki Çantanın İçinden 27 Çift İnsan Eli Çıktı, Korkunç Manzaranın Gizemi Çözülemedi
Kurultayda Konuşan Kılıçdaroğlu'ndan Partililere Sert Mesaj: Kapı Burada, Çıkıp Gidebilirler
Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
Okuldaki Alafranga Tuvaletler, Alaturkaya Dönünce Kriz Çıktı
Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı
Yabancılar, 2017'de Türkiye'den 4,6 Milyar Dolarlık Konut Aldı
Kuzey Koreli Hacker'lar, Türkiye'nin Finans Kurumlarına Saldırdı
Yüzde 72 Engelli Kızı, Kuaförde Darp Edip Parasını Çaldılar
Taksi-Uber Kavgası Büyüyor! Taksiciler 30 Sürücüyü, Müşteri Gibi Arayıp Darp Etmiş

Alkollü Genç Gözüne Biber Gazı Sıkan Arkadaşının Evini Ateşe Verdi

ALKOLLÜ GENÇ GÖZÜNE BİBER GAZI SIKAN ARKADAŞININ EVİNİ ATEŞE VERDİ

Maltepe'de tartışan alkollü iki arkadaştan biri diğerinin gözüne biber gazı sıkınca o da apartman dairesini ateşe verdi.

Tarih : 09 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Alkollü Genç Gözüne Biber Gazı Sıkan Arkadaşının Evini Ateşe Verdi(7/10)3

Maltepe'de alkollü iki arkadaş tartışınca biri diğerinin gözüne biber gazı sıktı. Sinirlenen arkadaşı da apartman dairesini yaktı.

ARKADAŞININ GÖZÜNE BİBER GAZI SIKTI

Maltepe Yalı Mahallesi Karaağaç Sokağı'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen olayda, M.O alkollü bir şekilde arkadaşının evine geldi. Bir süre arkadaşı ile tartıştı. Tartışma şiddetini arttırırken, ismi öğrenilemeyen şahıs M.O'nun gözüne biber gazı sıktı.

ALKOL DÖKÜP EVİ ATEŞE VERDİ

Sıkılan gazın ardından sinirlenen M.O apartman dairesine alkol döküp ateşe verdi. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını gören vatandaşlar, hemen itfaiye, 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. M.O olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, diğer dairelerde maddi hasar meydana geldi.

BU EVİ YAKACAĞIM DİYE BAĞIRDI

Yanan binada oturan, Hayrettin Ergün " İçkili bunlar, biri onun gözüne biber gazı sıkıyor. Onu sıktı diye başladı bu evi yakacağım diye. Sonra ben polise şikayete giderken bu da evi yakmış işte" dedi Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Alkollü  Genç  Gözüne  Biber  Gazı  Sıkan  Arkadaşının  Evini  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER