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Alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyince ehliyetine 10 yıl el konuldu

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN VAZGEÇMEYİNCE EHLİYETİNE 10 YIL EL KONULDU

Çanakkale'de dördüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan otomobil sürücüsüne 4 bin 830 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2028'e kadar el konuldu.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 22:30
Puan Ver : Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu(10/10)6

Çanakkale'de 155 polis ihbar hattına gelen çağrıda 17 GG 100 plakalı otomobili kullanan sürücünün alkollü olduğu bildirildi. İhbar üzerine aracı durdurmak isteyen polis "dur" ihtarına uymayan sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Kaçan sürücünün daha önceden 3 defa alkollü araç kullandığı tespit edilmesi üzerine para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.



KAÇMAYI BAŞARAMADI



Aldıkları ihbarı değerlendiren trafik polisleri, Troya Caddesi'nde aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.



140 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Araçtan indirilen A.Ş'nin 140 promil alkollü olduğu belirlenirken, daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup hakkında işlem yapılan A.Ş'nin sürücü belgesine, dördüncü kez aynı eylemde bulunması nedeniyle 2028'e kadar el konuldu.



İŞLEMLERİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI



Ayrıca, A.Ş'ye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve dördüncü kez alkollü araç kullanmaktan 4 bin 830 lira ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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