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alkol, sigara ve elektiriğe zam!

ALKOL, SİGARA VE ELEKTİRİĞE ZAM!

Yeni yılla beraber alkollü içecekler, sigara, cep telefonlarından alınan vergi ve elektrik fiyatlarına zam geldi.

Tarih : 01 Ocak 2016, 13:59
Puan Ver : Alkol, Sigara Ve Elektiriğe Zam!(10/10)11


Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Biranın asgari maktu vergi tutarı 18 kuruş artışla bir lira 3 kuruş oldu. Rakının 2 litre için alınan asgari maktu vergi tutarı da 23 lira artarak 130 lira 68 kuruş oldu. Cin ve votka için vergi tutarı 134 lira 3 kuruş, likörün vergisi de 150 lira 71 kuruş oldu. Sigara ve tütün ürünlerinde ise hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi tutarları artırıldı.



ELEKTRİĞE YÜZDE 6.8 ZAM!



Cep telefonlarından ilk satışta alınan vergi tutarı da 120 liradan 160 liraya çıktı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarını yüzde 6,8 oranında artırdı.








Etiketler: Alkol  Sigara  Ve  Elektiriğe  Zam    haber

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