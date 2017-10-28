ALKOL BATAĞINA DÜŞEN ÜNLÜ SANATÇI TANINMAZ HALDE!
Asmalımescit'te iki kadınla oturan ve kendini alkole verdiği görülen Erhan Güleryüz'ün son hali hayranlarını kahredecek.
Bir döneme damga vuran 'Ayna' grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi.
KENDİNİ ALKOLE VERDİ
Asmalımescit'te iki kadınla oturan Erhan Güleryüz'ün son hali şaşırttı.Müzikten bir süredir uzak olan 51 yaşındaki sanatçının, kendini alkole verdiği görüldü.
FLAŞLAR PATLAYINCA YÜZÜNÜ SAKLADI
Masada oturduğu sırada patlayan flaşlar, Erhan Güleryüz'ün yüzünü saklamasına neden oldu.
Erhan Güleryüz böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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