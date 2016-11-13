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ALKOL ALANLARI UYARDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ


ALKOL ALANLARI UYARDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 13 Kasım 2016, 12:29
Puan Ver : Alkol Alanları Uyardıktan Sonra Öldürüldü(7/10)6


Olay, saat 03.00 sıralarında merkez karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi'nde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan (32), iş yerinin önünde Alkol alan Ufuk K. (19) ve arkadaşlarını iş yerinin önünde alkol almamaları konusunda uyardı.



Uyarı üzerine Mustafa Turan ile Ufuk K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Ufuk K. ve arkadaşları olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen Ufuk K. ve akrabaları, Ümit K., Musa K. ve Mecit K. ile Mustafa Turan ve arkadaşları arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Turan'ı sırtından yaraladı








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