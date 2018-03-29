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Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı
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Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı

ALKOL ALAN ÇİNLİ KADINLAR BEĞENDİKLERİ ADAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Çin'de alkolü fazla kaçıran 3 kadın, bar çıkışında taksi bekledikleri sırada gözlerine kestirdikleri genç adamın üzerine saldırarak kaçırmaya çalıştı. Çinli kadınlara 7 günlük hapis cezası verildi.

Tarih : 29 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Alkol Alan Çinli Kadınlar Beğendikleri Adamı Kaçırmaya Çalıştı(8/10)4

Posta'da yer alan habere göre Hangzhou kentinde yaşanan akılalmaz olayda, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen 3 kadın bar çıkışında taksi beklemeye başladı. Alkolü fazla kaçırdığı iddia edilen kadınlar, kız arkadaşıyla birlikte araç bekleyen bir adamı fark etti.

ADAMI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

O sırada gelen bir taksiyi durduran üçlü, adamı da taksiye bindirmeye çalıştı. Ne olduğunu şaşıran adam kadınlara karşı koymaya çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise durumu barın önündeki korumalara haber verdi.

Koruma kadınlara müdahale ederken, kadınların arkadaşı olduğu belirtilen bir adam da olaya dahil oldu. Yaşanan arbedede koruma yaralanırken, olay yerine gelen polis üç kadın ve arkadaşları olan adamı gözaltına aldı.

7 GÜN HAPİS

Kadınlar verdikleri ifadede adamın çok yakışıklı olduğunu ve beraber zaman geçirmek istediklerini söylerken, olay nedeniyle 47 dolar para cezası ve yedi gün hapis cezası aldı. Kavgaya karışan arkadaşlarına ise 80 dolar para cezası uygulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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