

Yeni Zelanda'da Otago Üniversitesi Koruyucu İlaç Bölümünden Dr. Jennie Connor ve ekibi, son 10 yılda Dünya Kanser Araştırma Fonu, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalardan yola çıkarak, alkol kullanımının ağız, gırtlak, göğüs, kolon, karaciğer, yemek borusu ve bağırsak kanserlerine neden olduğu sonucuna vardı.







Connor, sadece 2012 yılında alkol kullanımının neden olduğu kanser türlerinden hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu kaydetti. Connor, az alkol tüketiminin bile kansere neden olduğunun tespit edildiğini belirtti.







Alkol DNA'ya zarar veriyor







Dünya Kanser Araştırma Fonundan Susannah Brown, "Yürütülen araştırmaların sonuçlarına göre, alkol tüketimi arttıkça, kansere yakalanma riskinin de arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.Alkolle kanser arasındaki bağlantı tam olarak açıklanamasa da alkolün DNA'ya zarar verdiği, hücrelerde mutasyona neden olduğu belirtiliyor.Sonuçları değerlendiren uzmanlar, kanser riskinin azalması için alkol kullanımını azaltma çağrısı yapıyor.







Araştırmanın sonuçları "Addiction" dergisinde yayımlandı.