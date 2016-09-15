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alkışlar kenan'a! herkes 'allah razı olsun' diyor

ALKIŞLAR KENAN'A! HERKES 'ALLAH RAZI OLSUN' DİYOR

Sinema ve dizi oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gizlice kurban kestirip, ihtiyacı olan köylülere kurban eti dağıttı.

Tarih : 15 Eylül 2016, 13:33
Puan Ver : Alkışlar Kenan'a! Herkes 'allah Razı Olsun' Diyor(5/10)7


Sinema ve dizi oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gizlice kurban kestirip, ihtiyacı olan köylülere kurban eti dağıttı.



Geçtiğimiz yıl Cihangir Münir Özkul İlköğretim Okulu'na 20 bin lira değerinde bir kütüphane yaptırarak eğitime destek veren Kenan İmirzalıoğlu, bayramda ise ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.



ÇİFTE BAYRAM YAŞADI



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmirzalıoğlu'nun önemli yatırımlar yaptığı Marmaris'in Selimiye ilçesindeki halk, ünlü oyuncunun kestirdiği kurbanla çifte bayram yaşadı. Sanatçıya çok teşekkür eden vatandaşlar, evlerine kurban eti götürmenin mutluluğunu yaşadı. İmirzalıoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı yardım, 'fısıltı gazetesi' sayesinde ortaya çıktı.








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