

Sinema ve dizi oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gizlice kurban kestirip, ihtiyacı olan köylülere kurban eti dağıttı.







Geçtiğimiz yıl Cihangir Münir Özkul İlköğretim Okulu'na 20 bin lira değerinde bir kütüphane yaptırarak eğitime destek veren Kenan İmirzalıoğlu, bayramda ise ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.







ÇİFTE BAYRAM YAŞADI







Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmirzalıoğlu'nun önemli yatırımlar yaptığı Marmaris'in Selimiye ilçesindeki halk, ünlü oyuncunun kestirdiği kurbanla çifte bayram yaşadı. Sanatçıya çok teşekkür eden vatandaşlar, evlerine kurban eti götürmenin mutluluğunu yaşadı. İmirzalıoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı yardım, 'fısıltı gazetesi' sayesinde ortaya çıktı.